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Ex Ilva, Corte Appello Milano conferma il blocco degli altiforni

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(Adnkronos) – La Corte d'Appello di Milano ha confermato, nuovamente, il provvedimento con cui lo scorso luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il collegio di giudici, presieduto da Giuseppe Ondei, ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di AdI. Lo scorso 11 settembre, la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell’area a caldo, rigettando la prima istanza delle società Acciaierie d'Italia e Ilva. "La salute delle persone vince ancora battendo un pregiudizio economico sempre più cedevole e pretestuoso", afferma all'Adnkronos l'avvocato Ascanio Amenduni che rappresenta gli 11 cittadini tarantini, tra cui un bambino di 12 anni, dell'associazione Genitori Tarantini, promotori dell'azione inibitoria contro l'ex Ilva. Parole pronunciate dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato, nuovamente, il provvedimento con cui lo scorso luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Ottobre 2026

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