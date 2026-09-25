Ex Distretto Militare, negli ipogei resti ossei riferibili a centinaia di scheletri

L’ex Distretto Militare, già Caserma Oddone e antico Convento di San Francesco, torna al centro delle verifiche legate al progetto di rigenerazione che prevede la realizzazione di un nuovo Studentato ADISU, finanziato con 20 milioni di euro di fondi FSC, e del Museo Giordaniano, per il quale sono disponibili 7 milioni di euro del CIS Capitanata. Nei giorni scorsi, all’interno degli ambienti ipogei recentemente individuati nel complesso, è stato effettuato un sopralluogo dallo Speleo Team Montenero di San Marco in Lamis, incaricato di svolgere le attività di ricognizione per conto dello studio Settanta7 srl, a sua volta responsabile della progettazione su incarico di Invitalia.

La prima ricognizione negli ambienti sotterranei è stata affidata al gruppo speleologico composto dal presidente Gian Piero Villani, da Paolo Giuliani, curatore del Catasto Puglia Grotte, e da Anna Di Donato, con il supporto dell’archeologo Nicola Gasperi. Le verifiche hanno consentito di individuare due ampi locali parzialmente voltati, che nel complesso superano i 100 metri quadrati di estensione. Negli stessi ambienti è stata inoltre riscontrata una consistente presenza di materiale detritico di varia natura, insieme a resti ossei riferibili a diverse centinaia di scheletri. Il quadro emerso dovrà ora essere approfondito attraverso ulteriori esami e verifiche specialistiche, mentre lo Speleo Team Montenero predisporrà un report tecnico dettagliato con gli elementi raccolti durante il sopralluogo. La documentazione sarà quindi acquisita dagli uffici comunali e trasmessa alla Soprintendenza, che sarà chiamata a valutarne contenuti e rilevanza e a indicare, per quanto di competenza, i successivi passaggi di approfondimento e le modalità con cui procedere negli ambienti ipogei.

Parallelamente i tecnici comunali dell’Area 8 – PNRR Rigenerazione Urbana stanno completando le procedure necessarie per effettuare un rilievo integrale degli ambienti ipogei con tecnologia laser scanner. L’intervento sarà finanziato direttamente dal Comune di Foggia, con risorse proprie e quindi senza utilizzare i fondi del CIS Capitanata, e permetterà di ottenere una ricostruzione digitale e grafica molto dettagliata degli spazi sotterranei, così da definirne con precisione geometrie, caratteristiche e soprattutto la posizione rispetto all’edificio che si trova in superficie. La ricostruzione puntuale degli ipogei diventa un passaggio necessario anche per far avanzare la progettazione dell’intero complesso, perché conoscere esattamente l’estensione degli ambienti sotterranei e il loro rapporto con le strutture esistenti consentirà ai tecnici di valutare con maggiore precisione le soluzioni da adottare nei successivi livelli progettuali. Un’esigenza che riguarda entrambe le parti dell’ex Distretto Militare interessate dalla rigenerazione: quella destinata al nuovo Studentato ADISU e quella nella quale dovrà trovare spazio il Museo Giordaniano.

“Quello che stiamo facendo è un lavoro di conoscenza prima ancora che di trasformazione – sottolinea la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo –. Ogni elemento che emerge dall’ex Distretto militare deve essere attentamente studiato e documentato, perché la rigenerazione di un luogo così importante per la città non può prescindere dalla piena comprensione della sua storia, della sua struttura e delle sue caratteristiche. Sotto le strutture che conosciamo esiste infatti una parte ancora da esplorare, studiare e valorizzare. Le numerose fonti della tradizione francescana relative al Beato Giacomo rendono particolarmente significativo questo percorso di ricerca e alimentano l’auspicio di poter acquisire nuovi elementi sulla sua presenza e, auspicabilmente, sulla sua sepoltura.”

“L’individuazione degli ambienti ipogei aggiunge un ulteriore elemento di complessità, ma anche di grande interesse, al percorso di trasformazione dell’ex Caserma Oddone – continua l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso –. Abbiamo scelto di investire risorse comunali, aggiuntive rispetto a quelle del CIS Capitanata, per realizzare un rilievo laser scanner completo, perché riteniamo che una progettazione di questa importanza debba poter contare sul più elevato livello possibile di conoscenza dello stato dei luoghi. Il dato geometrico e spaziale che acquisiremo sarà fondamentale per mettere in relazione ciò che si trova sotto terra con l’edificio esistente e consentire ai progettisti di assumere le successive decisioni sulla base di un quadro conoscitivo preciso. Al tempo stesso, il confronto con la Soprintendenza consentirà di accompagnare ogni successivo passaggio con le necessarie valutazioni e con la massima attenzione agli aspetti storici, archeologici e di tutela”.

Le attività di ricognizione, documentazione e rilievo proseguiranno nelle prossime settimane, in coordinamento tra gli uffici comunali, i progettisti, lo Speleo Team Montenero e le professionalità specialistiche coinvolte, con l’obiettivo di completare il quadro conoscitivo dell’intero complesso e mettere a disposizione della progettazione tutti gli elementi necessari per procedere nella definizione degli interventi.



Pubblicato il 25 Settembre 2026