Ex caserma Oddone, la commissione Patrimonio tiene d’occhio le ricerche nel sottosuolo

Sopralluogo ieri, presso l’ex caserma Oddone, della Commissione bilancio e Patrimonio del Comune di Foggia “per verificare lo stato della struttura e approfondire le prospettive di valorizzazione di questo patrimonio pubblico”. Inoltre -scrive in un post social Pasquale Ciruolo, componente della commissione- per valutare le risorse necessarie e individuare possibili soluzioni per il futuro dell’immobile”.

Qualche giorno fa – nell’ambito del concorso indetto da Adisu per il recupero e la rigenerazione del complesso, già ex convento francescano- è stato reso noto il vincitore del concorso progettuale, ovvero lo studio di Napoli “Vna”. Il sito “Professione Architetto” dettaglia i particolari del suddetto lavoro.

Com’è noto, una parte del complesso sarà destinato a residenze universitarie per 120 posti letto, l’altra al Museo Giordaniano. Il concorso ha coinvolto la Regione Puglia, la Soprintendenza, Adisu, Asset, il Comune e l’Università di Foggia. A supportarne la futura costruzione ci sono 20 milioni di euro provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione e 7 milioni dal Cis Capitanata. Il consigliere Nicola Formica, che come componente della commissione si è recato in loco, da tempo studia e approfondisce le ricerche su quell’area insieme all’associazione Daunia in Italy.

“La nostra visita ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’amministrazione. Lì sotto c’è un camminamento, non sappiamo se ci siano le spoglie del Beato Giacomo che non sono state mai trovate. In ogni caso si tratta di reperti molto importanti. Ho richiesto per iscritto al Rup del progetto Alessia Cordisco che Fra Simone Schiavone, esperto di queste ricerche, possa dare un contributo nel rinvenimento dei reperti. Noi non molliamo, vogliamo che si facciano le cose per bene; del resto la sindaca Episcopo è molto attenta alla cultura e anche l’ingegner Galasso ha sensibilità e competenze. Ci ha dato rassicurazioni su queste ricerche”.

A proposito di risorse aggiunge: “Adesso c’è da svuotare il sottosuolo, servono delle risorse che per ora sono state attinte da parte di quelle riservate al museo giordaniano. Vedremo di trovare anche qualche contributo di esterni come banche e fondazioni. La Soprintendenza è ovviamente parte integrante delle ricerche e cercheremo di coinvolgere la Curia di Foggia, non solo i francescani. Io ci credo, Foggia potrebbe diventare una seconda Assisi se veramente ci fossero le spoglie del Beato Giacomo. Né, d’altra parte, si possono bypassare 27 milioni di euro. Un progetto non esclude l’altro, ma noi vogliamo dare molta attenzione a cosa c’è lì sotto”.

A maggio scorso un comunicato stampa del Comune spiegava che le attività di indagine all’interno del compendio immobiliare “avevano confermato la presenza di ambienti ipogei riconducibili all’antico nucleo conventuale francescano del complesso, oltre al rinvenimento di reperti ossei e di grosse quantità di materiale inerte da riporto e lapideo, circostanze che rendono ora necessario l’avvio di una specifica fase di approfondimento archeologico”.

Ecco le parole di Giuseppe Galasso in quel frangente: “Il rinvenimento degli ambienti ipogei e dei reperti ossei impone oggi un ulteriore livello di approfondimento scientifico e archeologico, che sarà condotto in stretta collaborazione con la Soprintendenza e con tutti i soggetti coinvolti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale resta quello di coniugare la riqualificazione dell’immobile nella sua interezza con la salvaguardia e la valorizzazione delle testimonianze storiche emerse”.

Nelle prossime settimane- si riproponeva il Comune- sulla base delle indicazioni che perverranno dalla Soprintendenza, prenderà quindi avvio una specifica attività di indagine finalizzata ad approfondire la natura dei ritrovamenti e a comprenderne estensione e valore storico. La commissione era lì anche per monitorare l’attività di indagine annunciata.

Paola Lucino



Pubblicato il 22 Ottobre 2026