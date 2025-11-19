Ex campo rom di Stornara, iniziati i lavori di bonifica

Sono ufficialmente partiti gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla bonifica dell’ex campo rom in agro del Comune di Stornara, un’area da tempo segnata dal degrado ambientale. L’operazione, sostenuta con decisione dalla Regione Puglia, ha l’obiettivo di restituire al territorio uno spazio finalmente risanato. L’avvio dei lavori, affidati a Serveco, è stato reso possibile grazie all’impegno del Servizio Attività Tecniche ed Estimative della Sezione Demanio e Patrimonio. Il progetto riguarda la zona tristemente nota alle cronache per l’incendio avvenuto nel 2021, in cui persero la vita due fratellini.

Serveco ha strutturato le operazioni di bonifica secondo un piano di intervento strutturato in più fasi, dando priorità alla rimozione dei materiali più pericolosi. Si procederà innanzitutto con l’eliminazione dei cumuli di lastre di eternit deteriorate e altri materiali contenenti amianto abbandonati nell’area, seguita dalla rimozione delle carcasse ferrose di veicoli e pneumatici fuori uso. Successivamente saranno eliminati i cumuli classificati come pericolosi attraverso caratterizzazione chimico-fisica, per concludere con la rimozione di tutti i restanti rifiuti mediante operazioni di raccolta, selezione, trasporto e conferimento, partendo dalla porzione meridionale in cui era insediato il campo rom.

Tutti i materiali rimossi saranno trasportati e conferiti presso impianti autorizzati al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente. Per garantire la corretta esecuzione delle diverse attività previste dal progetto, saranno coinvolte imprese specializzate e qualificate per i lavori da eseguire.

Al termine delle operazioni di rimozione, il progetto prevede un’accurata fase di verifica ambientale. Nelle aree di sedime dei rifiuti rimossi sarà effettuato lo scorticamento di uno strato superficiale di 10 cm di terreno, seguito da indagini ambientali sulla matrice suolo per verificare l’assenza di superamenti dei valori di attenzione (CSC) previsti dall’art. 240, comma 1, lett. b del D.Lgs. 152/2006. Saranno inoltre eseguiti sondaggi geognostici con campionamento e analisi per escludere la presenza di rifiuti interrati, accompagnati da indagini indirette per la completa caratterizzazione dell’area.

L’intervento, previsto in 180 giorni, segna un passo significativo nel percorso di riqualificazione ambientale del territorio e nella tutela della salute pubblica. Grazie all’impegno concreto della Regione Puglia, l’area interessata avvia finalmente il percorso di bonifica e recupero dopo anni di abbandono e criticità.



Pubblicato il 19 Novembre 2025