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Ex calciatore guarisce dal cancro e fonda una squadra: “È una seconda possibilità”

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(Adnkronos) – Un ex calciatore guarisce dal cancro e fonda una squadra. È successo a Dubai, dove Bader Al-Akkad, ex giocatore originario di Manchester, ha deciso di fondare un club dopo che la sua carriera è stata bruscamente interrotta dalla malattia. Al-Akkad aveva iniziato a giocare nel settore giovanile dello Stockport County, ma ha dovuto lasciare l'attività agonistica, dopo che gli è stato diagnosticato, nel 2021, il linfoma di Hodgkin. "L'obiettivo è dare alle persone una seconda possibilità, per me è un traguardo enorme", ha detto alla Bbc. Dopo aver ricevuto il via libera dai medici, ha fondato il Phoenix United insieme al fratello Amer, di 27 anni, proprio con l'obiettivo di offrire opportunità sia sportive che accademiche a coloro che desiderano inseguire il proprio sogno calcistico. "È stato un lungo percorso di costruzione… e compiere questo passo ora è un traguardo enorme per noi", ha detto Al-Akkad, che si sta preparando per la prima stagione della squadra nella terza divisione del campionato degli Emirati Arabi Uniti.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

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