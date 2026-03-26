Eva Grimaldi operata d’urgenza: “Ho rischiato la vita per la protesi”

(Adnkronos) –

"Ho rischiato la vita per la protesi". Eva Grimaldi ha raccontato oggi ospite a La volta buona di essersi sottoposta un'operazione d'urgenza circa 13 giorni fa per una capsulite: "Avvertivo un fortissimo dolore sotto l'ascella, la protesi si era spostata", ha raccontato. L'attrice ha spiegato che a notare per prima il problema è stata Imma Battaglia: "Da due mesi continuava a dirmi che il seno si stava gonfiando, la mammella era sempre più grossa". Grimaldi proprio in quei giorni avrebbe dovuto lasciare l'Italia per una vacanza: "Menomale che non sono andata". Pietro Lorenzetti, il chirurgo plastico che ha seguito l'intervento, in collegamento con La volta buona ha spiegato: "Eva ha una storia particolare: in passato si era già sottoposta a diversi interventi chirurgici per le protesi al seno e quindi il rischio di complicanze era alto". L'attrice, ha raccontato il medico, ha avuto una "raccolta di siero nella mammella sinistra", che è stata estratta completamente. Il professore Lorenzetti ha chiarito che la capsula altro non è che una reazione "difensiva" del corpo umano all'inserimento della protesi. La capsula, in questo caso, ha reagito formando una grande quantità di siero: una reazione al processo infiammatorio. È stato il chirurgo a consigliare all'attrice di non partire in quelle condizioni: "Se lei fosse partita l'infiammazione poteva creare problemi molto più seri, non bisogna mai trascurare problemi del genere". Consiglio che Grimaldi ha accettato con la conseguenza di sottoporsi immediatamente all'intervento chirurgico.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2026