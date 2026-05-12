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Eurovision Song Contest, stasera la prima puntata: la scaletta dei cantanti

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(Adnkronos) –
L'Eurovision Song Contest 2026 parte questa sera, martedì 12 maggio, con il primo dei tre appuntamenti in programma in diretta tv. Per il pubblico italiano la serata sarà trasmessa su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Le semifinali del 12 e del 14 maggio andranno in onda su Rai 2, e preceduta da un'anteprima alle 20.15. Mentre la finalissima del 16 maggio sarà trasmessa su Rai 1. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in simulcast radiofonico su Rai Radio2 e RaiPlay Sound. Sal Da Vinci si esibirà questa sera fuori concorso, così come la Germania, già qualificate di diritto per la finale insieme all’Austria, Paese ospitante e campione in carica, Francia e Regno Unito che invece si esibiranno nella semifinale di giovedì 14 maggio. Nella prima semifinale di oggi sarà in gara anche San Marino con Senhit. – Moldavia: Satoshi – 'Viva, Moldova!' – Svezia: FELICIA – 'My System' – Croazia: LELEK – 'Andromeda' – Grecia: Akylas – 'Ferto' – Portogallo: Bandidos do Cante – 'Rosa' – Georgia: Bzikebi – 'On Replay' – Italia: Sal Da Vinci – 'Per Sempre Sì' – Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – 'Liekinheitin' – Montenegro: Tamara Živković – 'Nova Zora' – Estonia: Vanilla Ninja – 'Too Epic To Be True' – Israele: Noam Bettan – 'Michelle' – Germania: Sarah Engels – 'Fire' – Belgio: ESSYLA – 'Dancing on the Ice' – Lituania: Lion Ceccah – 'Sólo Quiero Más' – San Marino: SENHIT – 'Superstar' – Polonia: ALICJA – 'Pray' – Serbia: LAVINA – 'Kraj Mene' 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Maggio 2026

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