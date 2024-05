Eurovision Song Contest, squalificato Joost Klein: niente finale

(Adnkronos) – "L'artista olandese Joost Klein non parteciperà alla Finale di quest'anno dell'Eurovision Song Contest". E' quanto annunciano in una nota gli organizzatori dell'Eurovision. "La polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da una membro femminile della troupe di produzione in seguito a un incidente avvenuto dopo la sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. Mentre il processo legale procede, non sarebbe appropriato che lui continuasse nel concorso". "Desideriamo chiarire che, contrariamente a quanto riportato da alcuni media e alle speculazioni sui social media, questo incidente non ha coinvolto altri concorrenti o membri delle delegazioni. Abbiamo una politica di tolleranza zero verso i comportamenti inappropriati durante il nostro evento e ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutto il personale del concorso. Alla luce di ciò – si legge ancora nella nota – il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro del team è stato considerato una violazione delle regole del concorso. La Finale del 68° Eurovision Song Contest andrà avanti ora con 25 canzoni partecipanti". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2024