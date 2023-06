Europei Under 21, Uefa ufficializza Var dai quarti di finale

(Adnkronos) – I gravi errori arbitrali di ieri, nella sfida dell'Italia contro la Francia, che hanno fortemente penalizzato gli azzurrini di Nicolato, hanno spinto la Uefa a cambiare rotta e introdurre il Var dai quarti di finale degli Europei Under 21. "La Uefa – recita una nota del massimo organismo calcistico europeo – ha in programma di implementare il Var dai quarti di finale dell'attuale torneo Under 21. L'implementazione del Var nelle competizioni europee è una grande impresa che la Uefa ha avviato alcuni anni fa. È sottoposto a notevoli vincoli tecnici, operativi e logistici. La Uefa ha un piano a rotazione scaglionato volto a coprire gradualmente la stragrande maggioranza delle partite a partire dalle competizioni maschili e femminili per club e nazionali". L'Italia è stata sconfitta 2-1 dalla Francia nel match d'esordio negli Europei Under 21. A Cluj, in Romania, la nazionale d'oltralpe si è aggiudicata il match attraverso episodi a dir poco discutibili: un rigore non assegnato all'Italia per un fallo di mano al 52' e il gol non assegnato a Bellanova in pieno recupero al 92'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Giugno 2023