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Europei pallavolo, telecronista turco annuncia azzurre in finale: “Egonu… dalla Nigeria

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(Adnkronos) –
Razzismo nella finale degli Europei di pallavolo. Prima dell'ultimo atto andato in scena ieri a Istanbul, dove l'Italia è stata battuta in cinque set dalla Turchia, il telecronista turco ha dato vita a uno spettacolo di razzismo puro al momento della presentazione delle atlete azzurre. Quando entravano in campo le giocatrici azzurre, una per una, accompagnate dall'annuncio dello speaker, il telecronista specificava il Paese d'origine dei genitori o di nascita: all'ingresso di Paola Egonu ha detto "dalla Nigeria", con Myriam Sylla "dalla Costa d'Avorio", con Ekaterina Antropova "dalla Russia" e con Sarah Fahr "dalla Germania". Il tutto in piena diretta televisiva.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Settembre 2026

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