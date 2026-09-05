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Europei pallavolo, oggi semifinale Italia-Polonia: orario e dove vederla in chiaro

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(Adnkronos) – L'Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, sabato 5 settembre, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Polonia – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella semifinale della rassegna continentale a Istanbul, dopo aver superato la Svezia ai quarti. Ecco orario della sfida delle azzurre e dove vederla in tv e streaming.  
Italia-Polonia è in programma oggi, sabato 5 settembre, alle ore 18. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Settembre 2026

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