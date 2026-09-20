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Europei pallavolo, oggi ottavi Italia-Danimarca – Diretta

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(Adnkronos) – Sesto match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, domenica 20 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Danimarca a Torino negli ottavi di finale della rassegna continentale.  L'Italvolley ha vinto tutte e cinque le partite disputate nel torneo, contro Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia, chiudendo il girone al primo posto. 
La partita tra Italia e Danimarca, ottavi di finale degli Europei di pallavolo, è in programma oggi, domenica 20 settembre, alle 21:05 a Torino.    Italia-Danimarca e tutte le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Settembre 2026

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