Europei pallavolo, oggi Italia-Svezia: orario e dove vederla in chiaro

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Europei di pallavolo maschili al via. Oggi, giovedì 10 settembre, inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. La Nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming. La partita tra Svezia e Italia, debutto degli Azzurri di De Giorgi agli Europei di pallavolo maschili, è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle 21:05 a Napoli. Le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026