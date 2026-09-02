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Europei pallavolo, oggi Italia-Svezia ai quarti: orario e dove vederla in chiaro

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(Adnkronos) – L'Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, mercoledì 2 settembre, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Svezia- in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nei quarti di finale della rassegna continentale, dopo aver superato la Bulgaria agli ottavi. Ecco orario della sfida delle azzurre e dove vederla in tv e streaming. Italia-Bulgaria è in programma oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 19. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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