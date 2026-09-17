Europei pallavolo, oggi Italia-Slovenia – Diretta

(Adnkronos) – Quinto match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, giovedì 17 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Slovenia a Modena. L'Italvolley ha vinto tutte e quattro le partite disputate in questa rassegna continentale, contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca ed è già qualificata agli ottavi di finale. Si comincia alle 21:05.

Dove vedere Italia-Slovenia? La partita è visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia sono inoltre visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Gli ottavi di finale del torneo si disputeranno a Torino, domenica 20 o lunedì 21 settembre.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Settembre 2026