Europei pallavolo, oggi Italia-Repubblica Ceca: orario e dove vederla in chiaro

(Adnkronos) – Quarto match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, martedì 15 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Repubblica Ceca a Modena. La Nazionale azzurra ha vinto tutte e tre le partite disputate in questa rassegna continentale, contro Svezia, Grecia e Slovacchia ed è già qualificata agli ottavi di finale. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming. La partita tra Italia e Repubblica Ceca, quarto impegno degli Azzurri di De Giorgi agli Europei di pallavolo maschili, è in programma oggi, martedì 15 settembre, alle 21:05 a Modena. Le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

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Pubblicato il 15 Settembre 2026