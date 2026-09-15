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Europei Pallavolo, oggi Italia-Repubblica Ceca – Diretta

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(Adnkronos) – L'Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di pallavolo per il quarto appuntamento nella Pool A. Oggi, martedì 15 settembre, alle ore 21.05 gli azzurri, già qualificati agli ottavi di finale, affrontano la Repubblica Ceca al PalaPanini di Modena. Finora le due squadre hanno ottenuto tre vittorie su tre match disputati, gli azzurri hanno sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, le stesse squadre sconfitte anche dalla Repubblica Ceca.  L'Italia chiuderà il girone giovedì sera alle 21 affrontando la Slovenia, sempre a Modena.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Settembre 2026

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