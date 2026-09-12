Attualità

Europei pallavolo, oggi Italia-Grecia: orario e dove vederla in chiaro

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Secondo match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, sabato 12 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Grecia a Modena. La Nazionale, inserita nel gruppo A e che all'esordio a Napoli ha superato 3-0 la Svezia, affronterà poi Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming. La partita tra Italia e Grecia, secondo impegno degli Azzurri di De Giorgi agli Europei di pallavolo maschili, è in programma oggi, sabato 12 settembre, alle 21:05 a Modena. Le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ucraina, Meloni: “Sostegno a Kiev per difendere Roma, meglio non essere attaccabili da Russia”

36 minuti fa

Lady Gaga è diventata mamma, nato il primo figlio con Michael Polansky

1 ora fa

Ultimate Championship, tocca a Jacobs: gli azzurri in gara oggi nel ‘Mondiale dei Mondiali’ e dove vederli

1 ora fa

Brics, a Delhi il vertice del Sud Globale: il blocco alla prova della crisi del Golfo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio