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Europei pallavolo, oggi il quarto di finale Italia-Finlandia – Diretta

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(Adnkronos) – L'Italvolley torna in campo agli Europei di pallavolo per centrare l'obiettivo della semifinale. Oggi, mercoledì 23 settembre, gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi, affrontano la Finlandia tra le mura amiche del PalaVela di Torino. Sin qui percorso netto per l'Italia che ha chiuso la Pool A con 5 vittorie in 5 partite contro Svezia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia e sconfitto la Danimarca negli ottavi di finale.  La vincente tra Italia e Finlandia sfiderà venerdì a Milano i campioni olimpici in carica della Francia.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Settembre 2026

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