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Europei pallavolo, è super Italia: Svezia ko e azzurre in semifinale

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L'Italvolley c'è. Oggi, mercoledì 2 settembre, la nazionale femminile guidata dal ct Julio Velasco batte la Svezia in rimonta nei quarti degli Europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Grande prova delle azzurre, che a Brno superano le svedesi 3-1 (21-25, 26-24, 25-21, 25-23 i parziali), già battute nella fase a gironi ma stavolta trascinate da una super Haak. Settima vittoria consecutiva in altrettante gare per l'Italia: un successo che vale l’accesso alle Final Four di Istanbul, dove sabato ci sarà da affrontare la vincente della sfida tra Polonia e Olanda. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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