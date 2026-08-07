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Europei nuoto, Taddeucci vince il bronzo nella 3 km knockout: è la sua terza medaglia a Parigi

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(Adnkronos) –
Ginevra Taddeucci agguanta la sua terza medaglia agli Europei di nuoto di Parigi. La campionessa azzurra, già oro nella 5 e nella 10 chilometri nella Senna, conquista anche uno splendido bronzo nella 3 km knockout oggi, venerdì 7 agosto. La gara è stata vinta dalla tedesca Isabel Gose, argento all’ungherese Bettina Fabian.  "È stata per me una gara molto difficile, più si accorcia la distanza e più è complicato – il commento dell'azzurra -. Gose era quella da tenere d'occhio, non mi è piaciuto molto il cambio di format, ma sono soddisfatta e felice. Oggi la Senna era più pulita delle altre volte".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

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