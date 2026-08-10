Attualità

Europei nuoto, subito super Italia: argento di Razzetti nei 400 misti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Iniziano in maniera splendida le gare in vasca degli Europei di nuoto di Parigi per l'Italia. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti, dietro al russo Ilia Borodin. Bronzo per il nuotatore britannico Max Litchfield. Grande prova dell’azzurro, che chiude in 4:10.40. Meglio di lui solo Borodin, con una prestazione fenomenale in 4:08.17, che vale il nuovo record dei campionati. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Trump cambia le ‘regole’ per i vaccini dei bambini: “Ora tassi elevati di autismo”

12 minuti fa

Fabbri e Weir, oro e argento nel peso agli Europei di atletica: chi sono i ‘giganti’ azzurri

35 minuti fa

“Re Carlo è morto”, la radio sbaglia annuncio e lo speaker scappa: storia di un disastro

2 ore fa

Attentato a Ranucci, in ordinanza foto giornalista con Lavitola e suo factotum: “Conosceva Gomes dal 2022”

4 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio