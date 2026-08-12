Europei nuoto, oggi terza giornata: da Ceccon e Pilato, il programma di giornata e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Terza giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, mercoledì 12 agosto, gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie nella rassegna continentale dopo il poker di ieri, con gli ori di Nicolò Martinenghi (100 rana) e Simona Quadarella (800 stile libero) e i bronzi di Simone Cerasuolo (100 rana) e Sara Curtis (100 stile libero). Ecco gli orari delle gare di oggi e dove vederle in tv e streaming. Ecco il programma di oggi agli Europei di nuoto di Parigi:

SESSIONE MATTUTINA

9.30 Batterie 200m stile libero donne – Matilde Biagiotti, Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci 9.54 Batterie 100m farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Alberto Razzetti 10.14 Batterie 50m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Federica Toma 10.27 Batterie 200m rana uomini – Christian Mantegazza 10.49 Batterie 400m misti donne – Giada Alzetta, Anna Pirovano 11.03 Batterie staffetta 4x100m stile libero donne – Italia

SESSIONE SERALE

18.30 Semifinali 200m stile libero donne 18.40 Finale 200m dorso uomini (Thomas Ceccon) 18.47 Finale 50m farfalla donne 18.52 Finale 100m stile libero uomini 18.58 Finale 100m rana donne (Lisa Angioini, Benedetta Pilato) 19.04 Semifinali 200m rana uomini 19.26 Semifinali 50m dorso donne 19.33 Semifinali 100m farfalla uomini 19.54 Finale 400m misti donne 20.03 Finale 800m stile libero uomini (Luca De Tullio) 20.16 Finale staffetta 4x100m stile libero donne Le gare di oggi, mercoledì 12 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Agosto 2026