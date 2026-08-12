Europei nuoto, oggi Pilato e D’Ambrosio a caccia del podio – Diretta

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Terza giornata di finali ai campionati europei di nuoto di Parigi. L'Italia, oggi 12 agosto, punta in particolare su Benedetta Pilato nei 100 rana e su Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero, entrambi non partono da favoriti ma possono ambire a un posto sul podio. Altri tre azzurri saranno in finale in gare individuali ma con meno chance di medaglia: Thomas Ceccon nei 200 dorso, Lisa Angiolini nei 100 rana e Luca De Tullio negli 800 stile libero, oltre alla staffetta 4×100 stile libero femminile. Gli Europei di nuoto sono visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206) e in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv. Ieri grande giornata per gli azzurri con il doppio oro di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Simona Quadarella negli 800 stile libero,

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Pubblicato il 12 Agosto 2026