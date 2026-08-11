Europei nuoto, oggi Martinenghi e Quadarella a caccia dell’oro – Diretta

(Adnkronos) – Seconda giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, martedì 11 agosto, gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie nella rassegna continentale, dopo lo splendido argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti. Nel tardo pomeriggio, tutte le attenzioni saranno per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, a caccia di medaglie nei 100 rana, e Simona Quadarella, arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo. In programma anche la finale femminile dei 100 stile libero con Sara Curtis.

Dove vedere gli Europei di nuoto? Le gare di oggi saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv. Domani si torna in vasca per la terza giornata di gare, che vedrà l’assegnazione di medaglie e titoli in 7 finali (tra cui gli 800 stile libero maschili, con Luca De Tullio).

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Pubblicato il 11 Agosto 2026