Europei nuoto, il programma di oggi: da Curtis a Quadarella, azzurri in gara e dove vederli

(Adnkronos) – Quarta giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, venerdì 14 agosto, nella capitale francese si assegnano nuove medaglie, con diverse speranze per gli azzurri. In mattinata torna in gara la primatista mondiale dei 50 dorso Sara Curtis, impegnata nelle batterie dei 50 stile libero. In serata impegnata anche Simona Quadarella, che dopo l'oro negli 800 stile libero cerca il bis nella finale dei 1500. Ecco orario, programma di oggi e dove vedere le gare in tv e streaming. Ecco il programma degli Europei di nuoto con le gare di oggi, venerdì 14 agosto SESSIONE MATTUTINA 9.30 Batterie 50m stile libero donne – Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci 9.44 Batterie 50m rana uomini – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti 10.01 Batterie 100m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Federica Toma 10.18 Batterie 200m farfalla uomini – Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti 10.34 Batterie 200m misti donne – Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano 10.47 Batterie staffetta 4x100m stile libero mista – Italia 11.00 Batterie 1500m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato SESSIONE SERALE 18.30 Finale 100m farfalla donne 18.36 Finale 200m stile libero uomini – Carlos D'Ambrosio 18.43 Finale 200m rana donne 18.50 Semifinali 100m dorso donne – ev. Costanza Cocconcelli, Federica Toma) 18.59 Semifinali 50m rana uomini – ev. Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti 19.18 Semifinali 50m stile libero donne – ev. Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci 19.25 Semifinali 200m farfalla uomini – ev. Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti 19.35 Semifinali 200m misti donne – ev. Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano 19.51 Finale 50m dorso uomini – Thomas Ceccon 19.56 Finale 1500m stile libero donne – Simona Quadarella 20.16 Finale staffetta 4x100m stile libero mista – ev. Italia Le gare di oggi, mercoledì 12 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.

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Pubblicato il 14 Agosto 2026