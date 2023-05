Europei ginnastica ritmica 2023, Raffaeli oro nella palla e nelle clavette

(Adnkronos) – Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’oro alla palla e alle clavette agli Europei di ginnastica ritmica 2023, in programma a Baku, in Azerbaijan. Dopo uno storico argento nell’all around, la 19enne azzurra si è ripetuta, salendo sul gradino più alto della rassegna continentale con il punteggio di 33.650 nella palla, precedendo la bulgara Stiliana Nikolova, argento con 33.350, e l’azera Zohra Aghamirova, bronzo con 32.850. Bis nelle clavette per l'azzurra, con punteggio di 33.000, seconda Boryana Kaleyn con 32.450, terza Ekaterina Vedeneeva con 31.700. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2023