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Europei già finiti per Furlani, l’azzuro si fa male al primo salto di qualificazione

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(Adnkronos) –
Finisce al primo salto di qualificazione il campionato europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro delle Fiamme Oro conclude la sua prova con una smorfia di dolore e fa subito segno che la sua rassegna continentale non potrà proseguire. Furlani salta comunque 7.73 che non gli sarebbe comunque valso la qualificazione in finale. Il campione del mondo in carica si era fatto male a fine maggio nella gara di Diamond League in Cina a Xiamen al bicipite femorale del ginocchio destro e questo nuovo infortunio è una ricaduta del problema riscontrato due mesi e mezzo fa. L'azzurro ha lasciato l'Alexander Stadium di Birmingham in sedia a rotelle e visibilmente preoccupato.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2026

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