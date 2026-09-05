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Europei di pallavolo, oggi la semifinale: Italia-Polonia – Diretta

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(Adnkronos) – L'Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, sabato 5 settembre, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Polonia – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella semifinale della rassegna continentale a Istanbul, dopo aver superato la Svezia ai quarti.   In caso di vittoria l'Italia se la vedrà con la Turchia, che ha battuto la Serbia 3-0. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Settembre 2026

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