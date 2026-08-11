Europei atletica, oggi Battocletti e Jacobs a caccia dell’oro – Diretta

(Adnkronos) – Seconda giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, martedì 11 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra, con diversi big in campo per l'Italia. Occhi puntati sulla finale dei 5000 donne con Nadia Battocletti, a caccia del bis dopo il trionfo di due anni fa a Roma. In tarda serata, tutte le attenzioni saranno invece sulla finale dei 100 metri maschili con Marcell Jacobs: il campione olimpico di Tokyo punta a uno storico tris.

Dove vedere gli Europei di Birmingham? Le gare di oggi sono visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (nelle fasce 20-20:30 e 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 20:30 alle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252 (tutta la sessione mattutina e in serata a partire dalle 20:35). Tutti gli appuntamenti sono visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn. Domani, nella terza giornata di gare, occhi puntati sulla finale femminile dei 400 ostacoli, con Ayomide Folorunso a caccia di una medaglia. In serata, spazio anche alle qualificazioni del salto triplo con Simone Biasutti, Andy Diaz e Andrea Dallavalle.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Agosto 2026