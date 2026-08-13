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Europei atletica, Derkach e Saraceni puntano al podio nel triplo – Diretta

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(Adnkronos) – Quarta giornata agli Europei di atletica leggera in corso all'Alexander Stadium di Birmingham. L'Italia, che finora ha conquistato 5 medaglie (due ori, due argenti e un bronzo) punta ad arricchire il medagliere. La chance più importante sarà nel triplo femminile dove Dariya Derkach ed Erika Saraceni puntana a salire sul podio. Le due azzurre hanno centrate le due migliori misure in qualificazione. In finale c'è anche Francesco Pernici negli 800 metri.  Ieri l'Italia ha centrato una sola medaglia quella d'argento nel martello di Sara Fantini.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Agosto 2026

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