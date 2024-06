Europee, Meloni: “Fratelli d’Italia primo partito, superato risultato politiche”

(Adnkronos) – "Fratelli d'Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche". Lo scrive su X Giorgia Meloni, in un primo commento a caldo affidato ad un tweet. "Grazie!", scrive la presidente del Consiglio accanto all'emoticon della bandiera italiana. "In Europa tutti i governi hanno risentito della crisi, mentre il governo italiano esce più forte da queste elezioni", dice Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione del partito. I risultati delle europee dimostrano come "il buon governo di Giorgia Meloni" abbia "positivamente contagiato anche il resto d'Europa. La sinistra aveva raccontato che se vincono le destre crolla tutto, l'isolamento… poi invece ha vinto il centrodestra e Giorgia Meloni, i risultati economici hanno smentito le bugie delle sinistre e quindi è crollato un muro in tutta Europa". "Se continua questa tendenza potrebbe essere importante e strategico diventare l'ago della bilancia, perché abbiamo già con Giorgia Meloni una credibilità istituzionale, governiamo l'Italia che è uno dei Paesi fondatori dell'Unione Europea e siamo interlocutori assolutamente credibili e possiamo confrontarci su questioni di governo dell'Europa", dice il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone nel corso della Notte delle Elezioni 2024 organizzata dall'Adnkronos. "Certo con le altre forze politiche più a destra ci sono maggiori incompatibilità, ovviamente. L'importante è trovare un assetto che cambi gli equilibri", aggiunge Mollicone. "La maggioranza cresce perché è coesa, gli altri sono divisi e il Pd cresce ma con i voti del M5S, è il principio dei vasi comunicanti", dice il capogruppo di Fdi Tommaso Foti, ospite di Porta a Porta. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Giugno 2024