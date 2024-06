Europee, Lorenzin: “Interventismo Macron su Ucraina spaventa anche suoi elettori”

(Adnkronos) – "Siamo ovviamente tutti rimasti scioccati da quanto accaduto in Francia, anche se le dichiarazioni di Macron in questi mesi in prima persona sull'interventismo europeo in Ucraina hanno spaventato tutti, anche il suo elettorato in Francia. Questo è stato un posizionamento poco lungimirante". Lo dice la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin alla Notte delle Elezioni 2024 organizzata da Adnkronos. "Certo anche il dato dell'astensionismo è un dato di cui bisogna tenere conto: io credo che la luna di miele sia finita", sottolinea ancora la senatrice. "Ora bisogna aspettare i risultati, ma in Italia questo risultato è per il Pd una base di rilancio", aggiunge. "Dobbiamo sin da ora costruire un'alternativa alla Meloni, un progetto politico che sia ampio e che prenda il consenso politico degli italiani", spiega. Analizzando la situazione degli altri Paesi "c'è sicuramente un'avanzata dei partiti dell'estrema destra in Europa – sottolinea Lorenzin- ma per fortuna non tale da mettere a rischio alleanze consolidate". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Giugno 2024