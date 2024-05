Europee, dopo attentato Fico attenzione su comizi elettorali. Viminale: “Allerta già massima”

(Adnkronos) – C'è massima attenzione da parte dell'intelligence e delle forze dell'ordine anche in Italia per la sicurezza dei comizi elettorali dopo l'attentato al premier slovacco Robert Fico. Al momento, a quanto apprende l'Adnkronos dal Viminale, anche in un quadro internazionale complicato con possibili riflessi in Italia non ci sono elementi specifici di allarme. Il sistema della sicurezza, sia sul piano della prevenzione che di presidio degli obiettivi sensibili, è ai massimi livelli di allerta fin dall'aggravarsi della crisi in Medio Oriente il 7 ottobre scorso. Peraltro, proprio in relazione al caso della Slovacchia, negli apparati della sicurezza si ragiona sulla minaccia costituita dai 'lupi solitari', valutata anche recentemente dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica come rischio principale. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Maggio 2024