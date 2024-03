Europee, Arianna Meloni: “Candidarmi? Sono un soldato ma preferisco dietro quinte”

(Adnkronos) – Arianna Meloni candidata sì o no alle elezioni europee? "Io dico Arianna no, vi assicuro non mi appartiene. Preferisco stare dietro le quinte, occuparmi dell'organizzazione, del partito, sento che in questo ruolo riesco a mantenere più lucidità, mi piace quello che faccio". Ma? "Non c'è un ma. È ovvio che io sono un soldato. Quindi non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro". Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dei lavori del congresso romano di Fratelli d'Italia. "Non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro – ribadisce ancora Arianna Meloni – ma io dò per scontato che è assolutamente no", rimarca poi riguardo a una sua candidatura. Quanto all'eventuale discesa in campo della premier "Giorgia non ha sciolto la riserva e quindi quello poi lo deciderà lei: sta facendo le sue valutazioni, vediamo. Se anche dovesse scegliere di no, io comunque per me sono orientata al no". Il congresso provinciale a Roma di Fratelli d'Italia "è stato un bel momento di partecipazione del partito, ti riempie il cuore perché poi vieni da là, noi siamo questo. Insomma, vedi che le persone ti rispondono, che abbiamo ancora il tempo di stare qua, anche i deputati che comunque sono rimasti a Roma per tenere i seggi aperti. Un bel momento di partecipazione del partito, quindi sono molto, molto soddisfatta", ha detto ancora la sorella della premier. Le urne sono state aperte dalle 9 al palazzo dei congressi dell’Eur per la seconda e ultima giornata del congresso romano. A votare per il nuovo segretario provinciale di Fratelli d'Italia a Roma – con un unico candidato in corsa, Marco Perissa, dopo la pax siglata ieri con i ‘rampelliani’ per evitare la conta – anche Anna Paratore, la mamma della premier Giorgia Meloni, che si è intrattenuta per una decina di minuti a parlare con la figlia maggiore, Arianna. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Marzo 2024