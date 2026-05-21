European Golden Boy, svelata la lista dei 100 migliori giovani: ci sono quattro italiani

(Adnkronos) – Il borgo umbro di Solomeo, nel cuore dell'Italia, è stato palcoscenico della prima tappa del lungo viaggio che porterà all’elezione dell’European Golden Boy 2026, premio istituito da Tuttosport nel 2003 e giunto alla 24ª edizione assegnato al miglior giocatore Under 21 che milita in un club europeo. Sul palco allestito nel quartier generale di Brunello Cucinelli è stata svelata la European Golden Boy Top 100, elaborata dal main partner Transfermarkt, che grazie a un continuo aggiornamento permetterà di monitorare costantemente la situazione, garantendo una fotografia autentica del panorama continentale. In testa c’è ancora Lamine Yamal, attaccante classe 2007 del Barcellona e vincitore dell’edizione 2024 che, come previsto da regolamento, non potrà essere rieletto avendo già vinto il trofeo almeno una volta. Alle sue spalle, sul podio, Warren Zaïre-Emery, centrocampista classe 2006 del Psg, campione d'Europa in carica, e il blaugrana Pau Cubarsí (difensore classe 2007). Il valore di mercato di questo podio è pari a 340 milioni di euro, mentre il valore di mercato complessivo della lista è di 2.417,3 milioni di euro. La Premier League è il campionato più rappresentato, con 21 giocatori, seguito dalla Ligue 1 e dalla Bundesliga entrambe con 16 giocatori. La Francia è la nazione più rappresentata (13 giocatori) e stacca l'Inghilterra al secondo posto (10) e la Spagna (8) al terzo. Il club con più giocatori in lista è il Porto (5), seguito da Chelsea e PSG (4) e Ajax, Barcellona, Bournemouth, Tottenham e Salisburgo (3). Barcellona e Chelsea vantano 2 giocatori a testa nella top ten.

E l'Italia? A rappresentare il tricolore ci sono Inacio e Reggiani del Borussia Dortmund. Poi ecco Camarda e Ahanor e altri due giocatori della Serie A: Vaz della Roma e Britschgi del Parma

C'è un portiere in lista, cui si aggiungono 32 difensori, 34 centrocampisti e 32 attaccanti. Il più giovane è Max Dowman, attaccante inglese dell'Arsenal nato il 31/12/2009, che occupa il 51° posto, fresco vincitore della Premier League L’analisi della European Golden Boy Top 100 è stata la punta di diamante di un evento che ha coinvolto grandi nomi del panorama calcistico: accolti da Brunello Cucinelli, hanno dialogato con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e con la giornalista di Sky Sport Federica Lodi, Fabio Capello, Giovanni Malagò, Sara Gama, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Adriano Galliani, Ezio Simonelli, Carlos Cuesta e alcuni campioni del mondo del 2006 (Grosso, Peruzzi, Amelia, Zaccardo).

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Pubblicato il 21 Maggio 2026