Europa Verde: “Il Comune di Foggia si costituisca parte civile nel processo Amiu Puglia”

Europa Verde Capitanata richiama l’attenzione della comunità e delle istituzioni locali sull’udienza preliminare, fissata per il prossimo 25 settembre, relativa al procedimento che vede coinvolti presunti illeciti nella gestione degli appalti e dei servizi pubblici di AMIU e su alcune vicende legate al cimitero cittadino. Questa udienza riveste un’importanza cruciale. Sarà, infatti, la sede in cui verrà valutata la sussistenza di elementi sufficienti per l’eventuale rinvio a giudizio degli indagati. Attualmente, l’inchiesta coinvolge nove imputati, uno dei quali ha già optato per la procedura di patteggiamento. Si tratta di un fascicolo che tocca presunti sistemi illeciti nella gestione di appalti e servizi pubblici essenziali, e che potrebbe far luce su dinamiche e dettagli rilevanti per la storia amministrativa di Foggia. Di fronte a tale scenario, Europa Verde Capitanata rivolge un pressante appello a tutte le associazioni civiche e alle istituzioni cittadine, con particolare riferimento al Comune di Foggia, affinché procedano senza esitazione a costituirsi parte civile nel procedimento.

Riteniamo questa costituzione non solo un diritto, ma un dovere imprescindibile. La comunità foggiana, lungi dal voler assumere atteggiamenti giustizialisti, necessita invece della chiara dimostrazione che le proprie istituzioni sono pronte a difendere con fermezza il bene pubblico e i sacrosanti diritti dei cittadini ad avere servizi di raccolta rifiuti giusti, efficienti e decorosi. La costituzione di parte civile è un atto forte, che esprime la volontà dell’Amministrazione di tutelare l’interesse collettivo e di battersi per la trasparenza e la legalità. In questo contesto, riteniamo altresì opportuno e doveroso che l’Amministrazione comunale proceda, nell’ambito della gestione del personale e per ragioni di tutela reciproca e opportunità, alla rotazione o all’assegnazione ad altre postazioni dei dipendenti che risultano indagati nell’inchiesta. Questa misura, lungi dall’essere un giudizio di colpevolezza anticipato, sarebbe volta a garantire la massima serenità del contesto lavorativo e la totale trasparenza durante le fasi dell’iter giudiziario, evitando ogni possibile ombra o conflitto di interessi. Ribadiamo con forza il principio di civiltà del diritto: auguriamo che i dipendenti coinvolti possano dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati nelle sedi opportune e con ogni mezzo a loro disposizione. Europa Verde Capitanata invita la Sindaca Maria Aida Episcopo e tutta la Giunta a cogliere l’occasione di questa udienza preliminare per inviare un segnale inequivocabile di difesa degli interessi della comunità e di impegno per una gestione integra e trasparente della cosa pubblica.



Pubblicato il 12 Luglio 2025