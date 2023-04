Europa League, Sporting-Juve 1-1: bianconeri in semifinale

(Adnkronos) – La Juventus si qualifica per la semifinale di Europa League dove affronterà il Siviglia. I bianconeri, vincitori per 1-0 all'andata all'Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona, pareggiano per 1-1 il match di ritorno allo stadio 'Alvalade'. Al vantaggio degli ospiti con Rabiot al 9', replica Edwards su rigore al 20'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2023