Europa League, sorteggio: le avversarie di Roma e Lazio

(Adnkronos) – Il sorteggio dell'Europa League 2024-2025 definisce le avversarie di Roma e Lazio. Le due squadre capitoline partecipano alla competizione che prenderà il via il 25-26 settembre e che, come la Champions Lague, da quest'anno avrà una nuova formula. Ogni squadra disputerò otto partite, le prime otto squadre della classifica del girone unico si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre tra la 9a e la 24a posizione di classifica affronteranno i play off (andata e ritorno) per qualificarsi agli ottavi. Eliminate le squadre dalla 25a alla 36a posizione Le avversarie della Roma saranno l'Eintracht Francoforte in casa, il Tottenham fuori, il Braga in casa, l'Az Alkmaar fuori, la Dynamo Kiev in casa, Union Saint-Gilloise fuori, l'Athletic Bilbao in casa e l'Elfsborg fuori. La Lazio affronterà il Porto, la Real Sociedad, il Ludogorets e il Nizza in casa, e l'Ajax, il Braga, la Dinamo Kiex e il Twente in trasferta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Agosto 2024