Europa League, solo Mourinho poteva portare questa Roma a Budapest

(Adnkronos) – Solo Jose Mourinho poteva portare questa Roma alla finale di Europa League, a Budapest. Una squadra che è riuscita a fare l'ultimo passo verso un obiettivo che gli infortuni, la rosa e le condizioni fisiche avevano reso praticamente irraggiungibile. Nei quasi 100 minuti giocati a Leverkusen, l'allenatore portoghese ha dato ai suoi giocatori quello che la storia aveva quasi sempre negato in passato: la capacità di andare oltre i limiti, di girare a proprio favore il corso delle cose. Con ogni mezzo, a prescindere dai meriti e dai demeriti degli altri. Qualsiasi ragionamento tattico e tecnico finisce in secondo piano di fronte alla gestione di un gruppo che gioca a calcio ma che ieri avrebbe portato a casa il risultato anche se avesse fatto un altro sport. Quando si parla di Mourinho, si possono e si devono dire tante cose. Ha messo in fila partite con una chiara difficoltà nel superare l'avversario attraverso il gioco e ha rinunciato spesso anche all'idea di provarci. Ha dimostrato che per fare il calcio che conosce meglio avrebbe bisogno di grandi calciatori. Come è stato con l'Inter del 'triplete'. Ricordarlo oggi è un difficile esercizio di coerenza. Ma serve a dare ancora maggiore peso a quello che ha fatto e sta facendo con la sua Roma. Nessuno meglio di lui, nella storia del calcio, è stato così capace di esaltare le caratteristiche delle persone che ha a disposizione, i calciatori e il suo staff, fondendole con le risorse che una città come Roma e una tifoseria come quella della Roma sono capaci di mettere a disposizione di chi ha la forza per comprenderle e sublimarle. Lui la chiama empatia. Vuol dire uno stadio sempre esaurito da quando è sbarcato a Roma, vuol dire giocatori che si immolano per lui, vuol dire giocarsi tutto, o quasi, con la propria identità. Viene prima del resto, anche se le due semifinali sono state anche un capolavoro tattico, visti i mezzi a disposizione. E' stato possibile perché il legame identitario è a doppio senso. Oggi la Roma è Mourinho e Mourinho è la Roma. Solo lui poteva portare la Roma a Budapest e solo la Roma, oggi, può renderlo quello che è stato quando aveva i grandi giocatori con lui, un allenatore capace solo di vincere, con impressionante continuità. E' una questione di identità, prima ancora che di gioco. (Di Fabio Insenga)

Pubblicato il 19 Maggio 2023