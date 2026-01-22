Attualità

Europa League, oggi Roma-Stoccarda: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, i giallorossi ospitano lo Stoccarda all'Olimpico nella penultima partita della fase campionato. La squadra di Gasperini è al momento decima in classifica a 12 punti e va a caccia di un successo fondamentale in ottica qualificazione diretta agli ottavi. Stesso discorso per i tedeschi, noni con gli stessi punti dei capitolini (e avanti per differenza reti). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Roma-Stoccarda, in campo alle 21: 
Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Manu Koné, Cristante, Wesley ; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini. 
Stoccarda (4-2-3-1) Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. Allenatore: Hoeness. La partita di Europa League Roma-Stoccarda è visibile in diretta tv esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now.   
