Europa League, oggi Roma-Stoccarda – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, i giallorossi ospitano lo Stoccarda all'Olimpico nella penultima partita della fase campionato. In classifica, la squadra di Gasperini è a quota 12 punti e va a caccia di un successo fondamentale in ottica qualificazione diretta agli ottavi. Stesso discorso per i tedeschi, con gli stessi punti dei capitolini (e avanti per differenza reti). Calcio d'inizio alle 21. 
Dove vedere Roma-Stoccarda? La partita è visibile in diretta tv esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now. Nell'ultima e decisiva giornata di Europa League, la Roma affronterà il Panathinaikos ad Atene, giovedì 29 gennaio alle 21.  
Pubblicato il 22 Gennaio 2026

