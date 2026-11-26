(Adnkronos) – Messa da parte la quinta vittoria consecutiva in Serie A, il Milan torna in campo in Europa League e affronta l’Olympiacos ad Atene oggi, giovedì 26 novembre. Per i rossoneri, fermi a soli 3 punti in quattro partite e al momento fuori dal gruppo delle qualificate nella fase campionato, la trasferta in Grecia vale quasi un dentro o fuori. Dall’altra parte, la squadra di Alguacil ha raccolto 10 punti nelle prime quattro giornate ed è al momento sesta in classifica. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv (anche in chiaro) e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Olympiacos-Milan, in campo stasera alle 18:45:

Olympiacos (4-2-3-1) Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá; Bailey, Fortounis, Jota Silva; Gonzalez. All. Alguacil

Milan (4-3-3) Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Jashari, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim

Dove vedere Milan-Olympiacos? La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253), ma anche in chiaro su Tv8 (in differita, alle 21). La sfida sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su Now.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026