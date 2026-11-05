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Europa League, oggi Milan-Ferencvaros – Diretta

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(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 5 novembre, i rossoneri sfidano gli ungheresi del Ferencvaros nella quarta giornata della fase campionato. La squadra di Amorim è reduce dalla vittoria per 3-1 nel derby contro l’Inter, mentre in coppa aveva perso con un netto 3-0 sul campo del Bournemouth. Si comincia alle 18:45.  

Dove vedere Milan-Ferencvaros? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

I rossoneri torneranno poi in campo domenica 8 novembre alle 15, contro il Genoa a San Siro.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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