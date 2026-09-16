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Europa League, oggi Milan-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Esordio per il Milan in questa edizione dell'Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, la squadra rossonera affronta il Benfica – in diretta tv e streaming – a San Siro nella prima giornata della seconda competizione europea per club. I rossoneri arrivano al match a 4 giorni dal pareggio in rimonta per 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, mentre i portoghesi ha sconfitto domenica il Gil Vicente in casa per 3-1. La sfida tra Milan e Benfica è in programma oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari; Diego Moreira; Pulisic, Rabiot; Goncalo Ramos. BENFICA (4-2-3-1): Soares; Bah, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Joao Palhinha; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis. La sfida di Europa League tra Milan e Benfica sarà trasmessa in diretta tv da Sky tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Settembre 2026

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