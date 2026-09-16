Attualità

Europa League, oggi Milan-Benfica – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, mercoledì 16 settembre, i rossoneri ospitano il Benfica a San Siro, nella prima giornata della fase campionato di Europa League. La squadra di Amorim arriva alla sfida quattro giorni dopo il pareggio in rimonta per 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, mentre i portoghesi hanno battuto il Gil Vicente per 3-1 nell'ultimo turno di Primeira Liga. Calcio d'inizio alle 21.  
Dove vedere la partita? La sfida di Europa League tra Milan e Benfica sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Nella seconda giornata di Europa League, il Milan affronterà il Salisburgo in trasferta, giovedì 15 ottobre alle 18:45. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Settembre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Djokovic torna in campo a Pechino (con Sinner): “Felice di esserci”

53 minuti fa

De Meo (Fi): ‘Manca vera politica difesa comune. Estendere clausola mutua difesa agli attacchi ibridi’

56 minuti fa

Ue, Annunziata: ‘Dietro attacchi ibridi c’è Putin. Non riarmo ma difesa adeguata’

58 minuti fa

Scontro Grillo-Conte sul simbolo M5S, niente problemi con nuova legge elettorale per l’ex premier: raccolta firme non impatta

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio