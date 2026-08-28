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Europa League, oggi il sorteggio per Milan e Juventus: orario, fasce e dove vederlo

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(Adnkronos) – Pronti, via. Oggi, venerdì 28 agosto, prende forma la nuova edizione dell'Europa League con il sorteggio di Monaco. La seconda competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 26 maggio 2027 a Francoforte. Italia allo start con Milan e Juventus. Ecco orario, fasce e dove vedere la cerimonia in tv e streaming.  Ecco la suddivisione delle squadre nelle quattro fasce per il sorteggio: 
Prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia 
Seconda fascia: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht 
Terza fascia: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia, Celta Vigo 
Quarta fascia: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC Nijmegen, Ofi Creta, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat-Armenia  Ecco il calendario dell'Europa League 2026-27: 
1ª giornata: 16-17 settembre 2026  
2ª giornata: 15 ottobre 2026  
3ª giornata: 22 ottobre 2026  
4ª giornata: 5 novembre 2026  
5ª giornata: 26 novembre 2026  
6ª giornata: 10 dicembre 2026  
7ª giornata: 21 gennaio 2027  
8ª giornata: 28 gennaio 2027  Il sorteggio di oggi, venerdì 28 agosto, inizierà alle 13 e sarà visibile in diretta tv su TV8 (in chiaro) e sui canali di Sky Sport. La cerimonia sarà disponibile anche in streaming su Tv8.it, Sky Go, Now, Amazon Prime Video e sul sito ufficiale della Uefa.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Agosto 2026

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