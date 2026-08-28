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Europa League, oggi il sorteggio: Milan e Juventus scoprono le avversarie – Diretta

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(Adnkronos) –
Oggi, venerdì 28 agosto, prende forma la nuova edizione dell'Europa League con il sorteggio di Monaco. La seconda competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 26 maggio 2027 a Francoforte. Italia allo start con Milan e Juventus, che scopriranno quindi le proprie avversarie nella competizione.   A seguire ci sarà il sorteggio di Conference League, con l'Atalanta prima testa di serie.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Agosto 2026

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