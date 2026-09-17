Europa League, oggi chi gioca? Le partite di giornata e dove vederle

(Adnkronos) – Torna l'Europa League. Oggi, giovedì 17 settembre, tocca alle altre partite della prima giornata della fase campionato della seconda competizione europea per club, con diversi match da non perdere. Su tutti Juventus-Nec, con i bianconeri che ospiteranno a Torino la squadra olandese. In campo anche il Besiktas, che ospiterà in Turchia il Marsiglia in una delle sfide più interessanti della serata. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming. Ecco le partite di oggi, giovedì 17 settembre, in Europa League:

Alle 18:45

Ofi Creta – Hoffenheim Levski Sofia – Salisburgo

Alle 21

Besiktas – Marsiglia Celtic – Ferencvaros Crystal Palace – Lech Poznan Viktoria Plzen – Union SG

Juventus – Nec Nijmegen Lillestrom – Torreense Real Sociedad – Bournemouth Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now. Besiktas-Marsiglia sarà invece trasmessa in chiaro su Tv8.

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Pubblicato il 17 Settembre 2026