Attualità

Europa League, oggi Bologna-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, la squadra di Italiano affronta il Celtic allo stadio Dall'Ara nella settima giornata della fase campionato. I rossoblù, tredicesimi in classifica con 11 punti, vanno a caccia di punti decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di O'Neill occupa invece la posizione 24 con 7 punti e ha l'obbligo di vincere per non perdere il treno dei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming Ecco le probabili formazioni di Bologna-Celtic, oggi alle 21: 
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano 
Celtic (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Scales, Trusty, Tierney; Nygren, McGregor, Engels; Yang, Maeda, Tounetki. All. O’Neill 
Bologna-Celtic sarà visibile su Sky, canale Sky Sport Uno (canale 201) in diretta tv e su Sky Sport Calcio (252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinner-Duckworth: orario, precedenti e dove vederla in tv

1 ora fa

Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli – Diretta

5 ore fa

Musetti, Tartarini assente agli Australian Open: allenatore salta match con Sonego per lutto

5 ore fa

Allenamento in palestra, meglio pesi leggeri o carichi pesanti? Lo studio a sorpresa

6 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio